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بعد بول بوجبا .. فضيحة أخرى تطارد يوفنتوس

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بعد بول بوجبا .. فضيحة أخرى تطارد يوفنتوس
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كرة القدم

2023-10-11 | 10:30
بعد بول بوجبا .. فضيحة أخرى تطارد يوفنتوس

بعد فضيحة تناول نجم يوفنتوس بول بوجبا مواد منشطة

بعد فضيحة تناول نجم يوفنتوس، الفرنسي بول بوجبا مواد منشطة، فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تحقيقا مع لاعب وسط النادي نيكولو فاجيولي.
ويهدف التحقيق الى البحث في دور اللاعب في مراهنات رياضية ما، حيث يُشتبه أن فاجيولي، البالغ 21 عاماً، والدوليّ لمرة واحدة، قد استخدم عدة حسابات على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.
وإذا ما ثبت انتهاك اللاعب للمادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فإن فاجيولي يواجه خطر الإيقاف لثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو.

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بول بوجبا الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

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