يتمتع كولين كاظم ريتشاردز بمسيرة مهنية مذهلة، فهو يحمل وساماً فريداً من نوعه بين أقرانه، حيث لعب الرجل البالغ من العمر 37 عاماً، لـ18 نادياً مختلفاً في ثمانية بلدان طوال مسيرته التي استمرت عقدين تقريباً.كان كاظم ريتشاردز يلعب كرة القدم مع بوري بعد انضمامه إلى النادي من أكاديمية أرسنال قبل بضع سنوات، وشهد أول انتقال له في العام ٢٠٠٥، تسبب اللاعب التركي الدولي المولود في لندن في واحدة من أغرب صفقات الانتقال، حيث جرت "معركة" بين برايتون وويجان لضمه، وكان الاخير يتفوق بسبب السعر الذي كان على استعداد لدفعه.ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت شركة كوكا كولا، التي تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه إسترليني اليوم، تدير مسابقة للجماهير للفوز ببعض المال كجزء من رعاية جديدة مع الدوري الإنجليزي - الدرجة الأولى.كان بإمكان أي مشجع يشتري عبوة كوكاكولا، والتي تظهر الآن ألوان كل ناد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بدلًا من مخطط الأحمر والأبيض النموذجي، الدخول في سحب مع فرصة للفوز بمبلغ 250,000 ألف جنيه إسترليني لناديه المحظوظ.وفي حديثه في بودكاست Filthy Fellas، أوضح كاظم ريتشاردز كيف تغير مستقبله في ذلك الصيف بسبب مشجع برايتون المحظوظ آرون بيري، الذي دخل المسابقة ما يقرب من 80 مرة.قال بيري أنه عندما أحضر عبوة كوكاكولا، وجد رقم هاتف للاتصال به لمعرفة ما إذا كان سيربح المال لناديه، وهو ما تحقق، وكان برايتون يريده بالفعل.وفيما لم يستطع برايتون مطابقة رسوم الانتقال، فاز بهذا المال الذي استعمله لضم اللاعب، ويمكن بالتالي القول أنّ "مشجعاً" استقدم لناديه لاعباً، يبلغ من العمر ١٨ عاماً، أطلق عليه لقب "طفل كوكا كولا".