فيديو - لاعب الباراغواي يبصق على ميسي !!

تغلبت الأرجنتين على ضيفتها باراغواي بهدف وحيد

فيديو - لاعب الباراغواي يبصق على ميسي !!

تغلبت الأرجنتين على ضيفتها باراغواي بهدف وحيد سجله بطريقة رائعة، نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، لتتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (9)، مستفيدة من تعثر البرازيل بالتعادل مع فنزويلا.

وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة واقعة مؤسفة حيث حصل نقاش بين قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي ولاعبيّ باراغواي ريتشارد سانشيز وأنطونيو سانابريا، الذي قام بتصرف مؤسف تمثل بالبصق على "البرغوت"، دون أن يرصده حكم المباراة البرازيلي رافائيل كلاوس.

ولم يبدأ ميسي أساسيا في المباراة، بل أشركه المدرب ليونيل سكالوني في الدقيقة 52، فطلب من زميله أوتاميندي، الابقاء على شارة القيادة، لكنه رفض، وأعطاها للبرغوت فوضعها حول ذراعه.