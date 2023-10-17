فيديو - منتخب لبنان يواجه الامارات وديّاً الليلة

بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي نيكولا يورسيفيتش

بعد الخسارة أمام منتخب الجبل الاسود (2-3)، بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي نيكولا يورسيفيتش، يخوض منتخب لبنان مباراته الاعدادية الثانية، قبل انطلاق التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يلعب مباراته الأولى امام نظيره الفلسطيني في 16 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.



ويلعب منتخب لبنان لقاءً وديّاً مساء اليوم الثلاثاء (الساعة 7 بتوقيت بيروت) امام مضيفه منتخب الامارات، على استاد آل مكتوم في نادي النصر. ويلعب منتخب لبنان لقاءً وديّاً مساء اليوم الثلاثاء (الساعة 7 بتوقيت بيروت) امام مضيفه منتخب الامارات، على استاد آل مكتوم في نادي النصر.



وانعكس الاداء الجيد في المباراة الاولى ثقةً في نفوس اللاعبين، وهو ما يمكن البناء عليه امام خصمٍ متطور، وكان اللقاء الاخير بين المنتخبين في 30 كانون الأول - ديسمبر 2022، وانتهى اماراتياً بهدفٍ وحيد سجله المهاجم المجنّس سيباستيان تيغالي قبل 10 دقائق على صافرة النهاية. وانعكس الاداء الجيد في المباراة الاولى ثقةً في نفوس اللاعبين، وهو ما يمكن البناء عليه امام خصمٍ متطور، وكان اللقاء الاخير بين المنتخبين في 30 كانون الأول - ديسمبر 2022، وانتهى اماراتياً بهدفٍ وحيد سجله المهاجم المجنّس سيباستيان تيغالي قبل 10 دقائق على صافرة النهاية.



واكتملت صفوف منتخبنا بالتحاق خمسة لاعبين غابوا عن مواجهة مونتينغرو، هم حارس مرمى الفيصلي الاردني مهدي خليل، وحارس العهد مصطفى مطر، مدافع الانصار نصار نصار، وثنائي الوسط لاعب العهد حسن سرور، والمحترف مع بانكوك يونايتد التايلاندي باسل جرادي، فيما عاد جورج فيليكس ملكي الى بيروت لأسبابٍ عائلية.

أما المنتخب الاماراتي، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بنتو، فيدخل اللقاء بعد فوزه على كوستاريكا (4-1) ثم الكويت (1-0)، ويتميّز بقوته على طرفي الملعب وبالتجانس بين خطوطه وحضوره البدني، وقدرته على التفوّق في الالتحامات والكرات المشتركة. واكتملت صفوف منتخبنا بالتحاق خمسة لاعبين غابوا عن مواجهة مونتينغرو، هم حارس مرمى الفيصلي الاردني مهدي خليل، وحارس العهد مصطفى مطر، مدافع الانصار نصار نصار، وثنائي الوسط لاعب العهد حسن سرور، والمحترف مع بانكوك يونايتد التايلاندي باسل جرادي، فيما عاد جورج فيليكس ملكي الى بيروت لأسبابٍ عائلية.أما المنتخب الاماراتي، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بنتو، فيدخل اللقاء بعد فوزه على كوستاريكا (4-1) ثم الكويت (1-0)، ويتميّز بقوته على طرفي الملعب وبالتجانس بين خطوطه وحضوره البدني، وقدرته على التفوّق في الالتحامات والكرات المشتركة.