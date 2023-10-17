عاجل
مدير الإسعاف في الصليب الأحمر الكسي نعمة لـ"الجديد": نستخدم عدة طرق للوصول الى المفقودين في المبنى المنهار في المنصورية ومنها ادخال طائرة درون
مدير الإسعاف في الصليب الأحمر الكسي نعمة لـ"الجديد": نستخدم عدة طرق للوصول الى المفقودين في المبنى المنهار في المنصورية ومنها ادخال طائرة درون
"يديعوت احرونوت": الجبهة الشمالية تغلي
"يديعوت احرونوت": الجبهة الشمالية تغلي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - منتخب لبنان يواجه الامارات وديّاً الليلة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - منتخب لبنان يواجه الامارات وديّاً الليلة
A-
A+

كرة القدم

2023-10-17 | 01:32
فيديو - منتخب لبنان يواجه الامارات وديّاً الليلة

بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي نيكولا يورسيفيتش

بعد الخسارة أمام منتخب الجبل الاسود (2-3)، بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي نيكولا يورسيفيتش، يخوض منتخب لبنان مباراته الاعدادية الثانية، قبل انطلاق التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يلعب مباراته الأولى امام نظيره الفلسطيني في 16 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.
 

ويلعب منتخب لبنان لقاءً وديّاً مساء اليوم الثلاثاء (الساعة 7 بتوقيت بيروت) امام مضيفه منتخب الامارات، على استاد آل مكتوم في نادي النصر.
 

وانعكس الاداء الجيد في المباراة الاولى ثقةً في نفوس اللاعبين، وهو ما يمكن البناء عليه امام خصمٍ متطور، وكان اللقاء الاخير بين المنتخبين في 30 كانون الأول - ديسمبر 2022، وانتهى اماراتياً بهدفٍ وحيد سجله المهاجم المجنّس سيباستيان تيغالي قبل 10 دقائق على صافرة النهاية.
 

 واكتملت صفوف منتخبنا بالتحاق خمسة لاعبين غابوا عن مواجهة مونتينغرو، هم حارس مرمى الفيصلي الاردني مهدي خليل، وحارس العهد مصطفى مطر، مدافع الانصار نصار نصار، وثنائي الوسط لاعب العهد حسن سرور، والمحترف مع بانكوك يونايتد التايلاندي باسل جرادي، فيما عاد جورج فيليكس ملكي الى بيروت لأسبابٍ عائلية.  
أما المنتخب الاماراتي، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بنتو، فيدخل اللقاء بعد فوزه على كوستاريكا (4-1) ثم الكويت (1-0)، ويتميّز بقوته على طرفي الملعب وبالتجانس بين خطوطه وحضوره البدني، وقدرته على التفوّق في الالتحامات والكرات المشتركة. 
 

فيديو - منتخب لبنان يواجه الامارات وديّاً الليلة

رياضة

كرة القدم

منتخب الجبل الاسود

نيكولا يورسيفيتش

منتخب لبنان

كأس العالم 2026

كأس آسيا 2027

منتخب الامارات

مهدي خليل

مصطفى مطر

نصار نصار

حسن سرور

باسل جرادي

جورج فيليكس ملكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ليونيل ميسي .. ذاكرة لا تُمحى
مقتل مشجعين في بروكسل يُلغي مواجهة بلجيكا والسويد

اقرأ ايضا في كرة القدم

صورة - تصميم مذهل لملعب سانتوس الجديد
01:59

صورة - تصميم مذهل لملعب سانتوس الجديد

التصميم مستوحى من لقب النادي "الأسماك"

01:59

صورة - تصميم مذهل لملعب سانتوس الجديد

التصميم مستوحى من لقب النادي "الأسماك"

من هم أكثر اللاعبين تهديفاً في العام 2023؟
01:57

من هم أكثر اللاعبين تهديفاً في العام 2023؟

على الرغم من بلوغه الثامنة والثلاثين

01:57

من هم أكثر اللاعبين تهديفاً في العام 2023؟

على الرغم من بلوغه الثامنة والثلاثين

صورة - الفرنسيون يتجاهلون غزّة ويثورون على الجزائري يوسف عطال
01:48

صورة - الفرنسيون يتجاهلون غزّة ويثورون على الجزائري يوسف عطال

قرر المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"

01:48

صورة - الفرنسيون يتجاهلون غزّة ويثورون على الجزائري يوسف عطال

قرر المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023