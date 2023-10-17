أنشيلوتي يتلاعب بالجميع بين ريال مدريد والبرازيل

سعى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مرة أخرى إلى تهدئة التكهنات التي تربطه بتدريب منتخب البرازيل.وارتبط أنشيلوتي بتدريب المنتخب اللاتيني، حين ينتهي عقده مع الريال في نهاية الموسم، بعد أن ظل الإيطالي المخضرم على رأس الفريق، على الرغم من فشله في الدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا اعتباراً من عام 2022.ويعتبر أنشيلوتي الخيار الأول للبرازيل، لتولي مسؤولية فريق "راقصي السامبا" بشكل دائم، بعد أن اختار الاتحاد البرازيلي حلولاً مؤقتة، اثر رحيل تيتي في كانون الثاني - ديسمبر.وعلى الرغم من كل هذه التكهنات، سعى أنشيلوتي في مقابلة له، إلى تجنب الأسئلة حول ما إذا كان سينتقل إلى البرازيل، وقال أنّه لن يتسرع في اتخاذ قرار، واصرّ أنّ كل ما يُحكى هو مجرّد شائعات، مضيفاً أنّ الريال بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، ويأمل أن ينهيه بالطريقة نفسها.