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حملة فرنسية على كريم بنزيما لدعمه غزّة

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حملة فرنسية على كريم بنزيما لدعمه غزّة
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كرة القدم

2023-10-18 | 06:55
حملة فرنسية على كريم بنزيما لدعمه غزّة

هاجمت الوزيرة الفرنسية مواطنها نجم كرة القدم كريم بنزيما

في موقف عنصريّ، هاجمت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، في حديث لها على قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1"، مواطنها نجم كرة القدم كريم بنزيما، وقالت أنه اختار معسكره وبات "عميلا للبروباغندا التي تمارسها حماس وتهدف لتحطيم إسرائيل".
كما استنكرت مورانو، وهي من صقور حزب الجمهوريين عدم تضامن بنزيما مع من وصفتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".
كذلك، شنّ السياسي اليميني المتطرف جون مسيحا حملة على بنزيما، واتهمه بإنه يشعر بالارتباط بالأمة الإسلامية أكثر من فرنسا، وأنه مثل الكثيرين، فرنسي على الورق فقط..
وكان بنزيما كتب على حسابه على منصة إكس رسالة دعم لقطاع غزة جاء فيها "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال".
 
 
حملة فرنسية على كريم بنزيما لدعمه غزّة

رياضة

كرة القدم

نادين مورانو

كريم بنزيما

جون مسيحا

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