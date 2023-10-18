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باو كوبارسي، المراهق التالي في تشكيلة برشلونة

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باو كوبارسي، المراهق التالي في تشكيلة برشلونة
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كرة القدم

2023-10-18 | 07:25
باو كوبارسي، المراهق التالي في تشكيلة برشلونة

هو عنصر أساسي في تشكيلة برشلونة أتليتك

باو كوبارسي، قلب دفاع شاب، يبلغ من العمر 16 عاماً، وهو عنصر أساسي في تشكيلة برشلونة أتليتك، بقيادة المدرب رافايل ماركيز.
تم ادخاله في تشكيلة الفريق الاول بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بسبب إصابة اللاعب الدولي الفرنسي جول كوندي، ولا يمكن استبعاد أنه سيكون المراهق التالي، الذي سيظهر لأول مرة رسميا مع البلاوغرانا، نظراً لتراكم الاصابات، وآخرها اليساندرو بالدي.
سوف تجبر إصابة بالدي زميله ماركوس الونسو على الخوض في مركز الظهير الأيسر ضد أتلتيك بلباو، تاركا ثلاثة مدافعين متاحين هم أراوخو وكريستنسن وإينيجو مارتينيز، والأولين يعانيان من مشاكل جسدية، ما دفع بتشافي الى استدعاء الشاب الى بعض التدريبات والى مباريات ضد فياريال وأوساسونا.
قلب الدفاع الأيمن، هادئ وذكي ومثالي تقريباً، يتمتع بجودة التمريرة القصيرة، والصبر على التمريرة الداخلية والقوة والدقة للتمريرة الطويلة، سريع في الدفاع، وطوله (1.82 م) يسمح له بالفوز في المعارك العالية. 
باو كوبارسي، سيكون أحد أعمدة المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، الذي سيتنافس في كأس العالم للفئة في إندونيسيا بين 10 تشرين الثاني - نوفمبر و 2 كانون الاول - ديسمبر.
 
باو كوبارسي، المراهق التالي في تشكيلة برشلونة

رياضة

كرة القدم

باو كوبارسي

برشلونة

رافايل ماركيز

تشافي هيرنانديز

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أراوخو

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