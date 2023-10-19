فيديو - محمد صلاح يظهر في فيديو متحدثاً عن غزّة

بعد أن طالبه الملايين بدعم غزة منذ اللحظات الاولى لـ"طوفان الأقصى"

بعد أن طالبه الملايين بدعم غزة منذ اللحظات الاولى لـ"طوفان الأقصى"، ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر أخيراً في مقطع فيديو مصوّر نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّه فيه لمتابعيه وللعالم بكلمة جاء فيها:

"ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة، التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل، حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها، المذابح يجب أن تتوقف. ما هو واضح الآن ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فوراً، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ. أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء. يجب أن تنتصر الإنسانية".

كلمات صلاح أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيّد لها ومعارض اعتبرها حياديّة وغير كافية، ولكن مقطع الفيديو حقق على الرغم من ذلك أرقام مشاهدة قياسيّة فاقت الثلاثين مليون في أوّل ساعة بعد نشره.