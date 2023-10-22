نادي نيس يقرر طرد يوسف عطال بسبب منشور !!

قرر نيس فسخ العقد القائم مع المدافع الجزائري يوسف عطال

ذكرت تقارير صحفية متقاطعة أن نادي نيس الفرنسي قرر فسخ العقد القائم مع المدافع الجزائري يوسف عطال، على خلفية نشره مقطع فيديو تضامن فيه مع فلسطين وغزة.

وأفاد موقع winwin القطري نقلاً عن مصدر مقرب من نيس أن النادي "وبعد أن أعلن توقيف عطال حتى إشعار آخر إثر تحقيق قضائي أوليّ بتهمة الدفاع عن الإرهاب ومعاداة السامية، قرر فسخ العقد على خلفية المنشور الذي وصفته إدارة النادي بالخطأ الجسيم الذي لا يغتفر".

وكان عطال شارك مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود حسنات، دعا فيه إلى نصرة غزة، ما ترك ردود فعل سلبية في البيئة الفرنسية، فاعتبرت صحيفة "ليكيب" ذلك "فعل معادٍ للسامية"، وانتقده عمدة مدينة نيس كريستيان أستروزي الذي هدد بطرد اللاعب من نادي المدينة، إن لم يعتذر ويدين "إرهابيي حماس".

وأزال اللاعب الدولي الجزائري المنشور، لكن النادي اختار معاقبته قبل الحكم القضائي، ثم قرر على ما يبدو فسخ العقد معه، فيما باشر الادعاء الفرنسي تحقيقا بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، وحوّل الاتحاد الفرنسي الملف إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر فيه.



