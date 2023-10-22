الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

نادي نيس يقرر طرد يوسف عطال بسبب منشور !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادي نيس يقرر طرد يوسف عطال بسبب منشور !!
A-
A+

كرة القدم

2023-10-22 | 03:11
نادي نيس يقرر طرد يوسف عطال بسبب منشور !!

قرر نيس فسخ العقد القائم مع المدافع الجزائري يوسف عطال

ذكرت تقارير صحفية متقاطعة أن نادي نيس الفرنسي قرر فسخ العقد القائم مع المدافع الجزائري يوسف عطال، على خلفية نشره مقطع فيديو تضامن فيه مع فلسطين وغزة.
وأفاد موقع winwin  القطري نقلاً عن مصدر مقرب من نيس أن النادي "وبعد أن أعلن توقيف عطال حتى إشعار آخر إثر تحقيق قضائي أوليّ بتهمة الدفاع عن الإرهاب ومعاداة السامية، قرر فسخ العقد على خلفية المنشور الذي وصفته إدارة النادي بالخطأ الجسيم الذي لا يغتفر".
وكان عطال شارك مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود حسنات، دعا فيه إلى نصرة غزة، ما ترك ردود فعل سلبية في البيئة الفرنسية، فاعتبرت صحيفة "ليكيب" ذلك "فعل معادٍ للسامية"، وانتقده عمدة مدينة نيس كريستيان أستروزي الذي هدد بطرد اللاعب من نادي المدينة، إن لم يعتذر ويدين "إرهابيي حماس".
وأزال اللاعب الدولي الجزائري المنشور، لكن النادي اختار معاقبته قبل الحكم القضائي، ثم قرر على ما يبدو فسخ العقد معه، فيما باشر الادعاء الفرنسي تحقيقا بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، وحوّل الاتحاد الفرنسي الملف إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر فيه.

نادي نيس يقرر طرد يوسف عطال بسبب منشور !!

رياضة

كرة القدم

نيس

يوسف عطال

محمود حسنات

كريستيان أستروزي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - انتر ميامي يخسر آخر مبارياته هذا الموسم
صورة - الأردني التعمري يتضامن مع فلسطين ويتجاهل التهديدات

اقرأ ايضا في كرة القدم

باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات
04:38

باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات

تصدّر باير ليفركوزن الدوري الالماني

04:38

باير ليفركوزن يُحلّق وهذا هو بطل الإنجازات

تصدّر باير ليفركوزن الدوري الالماني

فيديو - هكذا سيكون ملعب الكامب نو الجديد المُذهل
03:56

فيديو - هكذا سيكون ملعب الكامب نو الجديد المُذهل

خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لأعضاء نادي برشلونة

03:56

فيديو - هكذا سيكون ملعب الكامب نو الجديد المُذهل

خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لأعضاء نادي برشلونة

بريق غريزمان يطغى على أتليتكو مدريد وفرنسا
03:55

بريق غريزمان يطغى على أتليتكو مدريد وفرنسا

رفع غريزمان عدد أهدافه هذا الموسم الى سبعة

03:55

بريق غريزمان يطغى على أتليتكو مدريد وفرنسا

رفع غريزمان عدد أهدافه هذا الموسم الى سبعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023