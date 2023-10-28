فيديو - تم تغريم حافلة دورتموند أثناء مواجهة نيوكاسل

حصلت حادثة غريبة خلال مباراة دورتموند ونيوكاسل يونايتد

حصلت حادثة غريبة خلال المباراة التي انتهت الى فوز بروسيا دورتموند الالماني على مضيفه نيوكاسل يونايتد الانجليزي على ملعب سانت جيمس بارك بنتيجة (1-0) ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فقد التقطت الكاميرات اللحظة التي تمت فيها معاقبة الحافلة الرسمية للفريق الألماني لوقوفها في المنطقة الخطأ أثناء المباراة وتغريمها من قبل الشرطة المحلية.

ويترأس باريس سان جيرمان الفرنسي مجموعة الموت برصيد 6 نقاط وخلفه نيوكاسل ثم بروسيا دورتموند بأربع نقاط، وأخيراً ميلان الايطالي بنقطتين.