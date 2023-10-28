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ايقاف لاعب شاب بعد اتهامه بالاغتصاب

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ايقاف لاعب شاب بعد اتهامه بالاغتصاب
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كرة القدم

2023-10-28 | 02:48
ايقاف لاعب شاب بعد اتهامه بالاغتصاب

في انتظار التحقيق في حادث وقع في شيشاير خلال العام الماضي

قرر نادي هارتلبول يونايتد إيقاف لاعبه أوليفر فيني بعد اتهامه بالاغتصاب، حيث يمثل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أمام محكمة كرو الجزائية، في 13 تشرين الثّاني - نوفمبر، بعد أن أكدت شرطة شيشاير الاتهام.
وفي انتظار التحقيق في حادث مزعوم وقع في شيشاير خلال العام الماضي، أوقف هارتلبول لاعب خط الوسط الذي انضم اليه من نيوكاسل أندر لايم، في كانون الثاني - يناير في صفقة دائمة، فشارك في 20 مباراة في الدوري الوطني وسجل هدفين مع فريق جون أسكي الذي يحتل حالياً المركز 12 في الجدول. 
وقال متحدث باسم هارتلبول "يعود الادعاء إلى ما قبل انضمام اللاعب إلى هارتلبول يونايتد الذي وضعه على الفور في حالة إيقاف بانتظار نتيجة التحقيق، وبما أن المسألة تخضع لعملية رسمية فلن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر في هذا الوقت".
 
ايقاف لاعب شاب بعد اتهامه بالاغتصاب

رياضة

كرة القدم

هارتلبول يونايتد

أوليفر فيني

شيشاير

نيوكاسل

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