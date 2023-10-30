ميسي يحصد الكرة الذهبية للمرة الثامنة في التاريخ

توج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ العام ١٩٥٧ للمرة الثامنة في التاريخ، وهو رقم قياسي.

واستفاد النجم الارجنتيني من نجاحه في قيادة منتخب بلاده بلقب كأس العالم الاخيرة التي اقيمت في قطر لحصد الجائزة الفردية الاغلى في عالم "الكرة المستديرة".

وقدم نجم التنس الاول الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى نجمة برشلونة ومنتخب اسبانيا آيتانا بونماتي جائزة الكرة الذهبية الخامسة التي يبلغ وزنها ١٥ كيلوغراماً من الذهب، باعتبارها افضل لاعبة لدى السيدات.

وتنافس على الكرة الذهبية في النهاية ثلاثة لاعبين هم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي ايرلينج هالاند والارجنتيني ليونيل ميسي، الذي سلمه الجائزة نجم كرة القدم الانجليزي السابق، واحد مالكي ناديه الحالي انتر ميامي الاميركي، دافيد بيكهام.

قدم الحفل في مسرح شاتليه في باريس الاعلامية ساندي هيربيرت ونجم كرة القدم السابق العاجي ديدييه دروغبا، ونال جائزة افضل موهبة شابة "كوبا تروفي" (تحت ٢١ عاماً) نجم ريال مدريد الحالي وبروسيا دورتموند السابق، الانجليزي جود بيلينغهام.

وحصل جائزة سقراطس (نجم البرازيل السابق) ذات الطابع الانساني، الى نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تساعد مؤسسته الاطفال في التعليم والرعاية.

وحصل نادي برشلونة الاسباني على جائزة افضل نادي للسيدات ونادي مانشستر سيتي جائزة افضل نادي للرجال.

وذهبت جائزة "ياشين" لافضل حارس مرمى الى الفائز بكأس العالم مع منتخب الارجنتين، حارس مرمى استون فيلا الانجليزي، ايميليانو مارتينيز.

وذهبت جائزة جيرد مولر لافضل هداف لنجم مانشستر سيتي، النرويجي ايرلينج هالاند، بتسجيله ٥٦ هدفاً لفريقه في جميع المسابقات.