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علاقة مدرب تشيلسي مع زوجته مهددة بسبب ليلة الميلاد

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علاقة مدرب تشيلسي مع زوجته مهددة بسبب ليلة الميلاد
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كرة القدم

2023-10-31 | 02:59
علاقة مدرب تشيلسي مع زوجته مهددة بسبب ليلة الميلاد

قال إنه في واقع مشكلة مع زوجته

قال ماوريسيو بوكيتينو ممازحاً، إنه في واقع مشكلة مع زوجته، بعد اختيار ناديه تشيلسي للعب عشية عيد الميلاد.
فقائمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي غالباً ما تكون مكتظة خلال فترة عيد الميلاد، ستجبر "البلوز" على السفر إلى مولينو لمواجهة وولفرهامبتون في 24 كانون الأول - ديسمبر.
وقبيل مباراة "البلوز" بالأمس مع برينتفورد، تحدث المدرب الأرجنتيني غاضباً "المشجعون ليسوا سعداء؟ أنا أيضاً، أنا غير سعيد أيضاً، ففي 23 كانون الأول - ديسمبر تحلّ الذكرى السنوية لي مع زوجتي، وسأكون مجبراً على السفر لمواجهة الذئاب".
وأضاف "لن أقضي ليلة 23 في منزلي ولا 24، وبالنسبة لشخص أرجنتيني، إنها ليلة مهمة حقاً، لذا آمل أن أصل في الوقت المحدد للاحتفال، لكن نعم، جماهيرنا ليست سعيدة، وأنا لست سعيداً أيضاً".
ثم سئل عما إذا كان سيسعى لإعادة ترتيب موعد المباراة، فأجاب "إنه أمر صعب، أعتقد أنه ليس من السهل التغيير لكننا بحاجة إلى قبول أننا في إنجلترا والأمر مختلف عن بقية العالم".

علاقة مدرب تشيلسي مع زوجته مهددة بسبب ليلة الميلاد

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كرة القدم

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