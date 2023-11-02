فيديو - جمهور الأهلي المُذهل حيّا فلسطين بشكل جماعيّ

على الرغم من تعادل فريقه سلباً وفقدانه فرصة التأهل

على الرغم من تعادل فريقه سلباً مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، وفقدانه فرصة التأهل الى المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، فقد كان جمهوره رائعاً فوق الوصف، وقدّم رسالة خيالية الى العالم في دعم فلسطين.

نتحدث عن جمهور النادي الأهلي المصري، الذي أطرّب المُدرّجات بشكل جماعيّ مذهل في القاهرة، بإنشاده لفلسطين وغزّة والشهداء.

فنياً، لحق صن داونز بالوداد المغربي الى النهائي، بعد تعادله السلبي مع مضيفه الأهلي، مستفيداً من فوزه ذهابا على أرضه بهدف، علماً أن الظهير الأيسر للأهلي، علي معلول، أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 12، وتعرض جونيور مينديتا لاعب صن داونز للطرد في الدقيقة 84.