اللاعب الذي رفضه تشيلسي فعمل في محطة بنزين .. ثم نجح

الطريق إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز دونه عقبات

ْالطريق إلى النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز دونه عقبات، لكن ليروي ليتا استجاب لها بشكل جيد، فتحسّن في أكاديمية تشيلسي بين عامي 1999 و2001، قبل أن يتحطم حلمه في ستامفورد بريدج، عندما جرى الاستغناء عنه فاضطر إلى القيام بأعمال أخرى.

لم يكن لدى ليتا وقت لتولي أعمال مميزة، وهو قال "كانت عائلتي بجانبي، حين قالوا لي في البلوز ليس لديك فرصة، وبعد إطلاق سراحي في سن السادسة عشرة، عملت في محطة بنزين وقمت ببعض أعمال البناء".

استمع ليتا إلى غرائزه ورفض التخلي عن أحلامه، فاتصل بأكاديميات مختلفة على أمل الحصول على فرصته، وهو ما منحه اياه نادي بريستول سيتي، فسجل خمسة أهداف في مباراة تجريبية، ثم سجل 36 هدفا في 96 مباراة للفريق الأول، قبل الانتقال إلى ريدينج.

مع ريدينج، استمتع اللاعب بأعظم نجاحاته، ثم لعب في نونيتون، ومثل أكثر من 20 ناديا في العديد من البلدان، بينها جزيرة كريت وتايلاند، فنسي المرحلة الصعبة التي عاشها في بداياته.