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فيديو - جمهور الوداد ودّع فلوح بلوحات رائعة وأناشيد

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فيديو - جمهور الوداد ودّع فلوح بلوحات رائعة وأناشيد
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كرة القدم

2023-11-05 | 23:13
فيديو - جمهور الوداد ودّع فلوح بلوحات رائعة وأناشيد

كرّم جمهور الوداد لاعبه الراحل أسامة فلوح

قبيل مباراة الذهاب التي جمعت الوداد المغربي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المركب الرياضي محمد الخامس، على لقب بطولة السوبر ليج الإفريقي، وقف الجميع دقيق صمت، وكرّم جمهور الوداد لاعبه الراحل أسامة فلوح، بلوحات وأناشيد.
وكان فلوح قد توفيّ قبل أيام، عن عمر ناهز 24 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير خطير في الحادي عشر من تشرين الاول - أكتوبر الماضي، وبقي نحو عشرين يوماً في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات الدار البيضاء.
وتغلب الوداد بصعوبة على صن داونز (2-1)، وتقدم في الدقيقة 41 بهدف لريفالدو كويتزي بالخطأ في مرماه، وأحرز بطل جنوب إفريقيا هدف التعادل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء نفذها المحترف المغربي عبد المنعم بنجاح، ليتقدم الوداد مجددا بعد خمس دقائق بتسديدة صاروخية للبديل أنس سرغات.
وتستضيف بريتوريا مباراة الإياب على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" الأحد المقبل لتحديد بطل النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.
 
 

فيديو - جمهور الوداد ودّع فلوح بلوحات رائعة وأناشيد

رياضة

كرة القدم

الوداد

ماميلودي صن داونز

السوبر ليج الإفريقي

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