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مدرب شباب أرسنال يُضيّع الملعب ويتسبب بتأجيل المباراة

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مدرب شباب أرسنال يُضيّع الملعب ويتسبب بتأجيل المباراة
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كرة القدم

2023-11-05 | 23:50
مدرب شباب أرسنال يُضيّع الملعب ويتسبب بتأجيل المباراة

يدرّبه لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق جاك ويلشير

تم تأجيل مباراة أرسنال تحت 18 عاماً، الذي يدرّبه لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق جاك ويلشير، مع مضيفه برايتون أند هوف ألبيون يوم السبت الفائت، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز الجنوبي لهذه الفئة العُمرية، بعد أن ذهب مدرب الفريق إلى بورنموث عن طريق الخطأ.
وتقع بورنموث على بعد 95 ميلاً من برايتون، مع أكثر من ساعتين بالسيارة للتنقل بين الموقعين، وبمجرد اكتشاف الخطأ، تم تأجيل انطلاق المباراة التي كانت مقررة في الساعة 12 ظهراً لمدة نصف ساعة، قبل تأجيلها بالكامل.
وتولى ويلشير مسؤولية فريق أرسنال تحت 18 عاماً لأول مرة في تموز - يوليو 2022 ، وقادهم إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في وقت سابق من هذا العام، والذي خسره أمام وست هام.

مدرب شباب أرسنال يُضيّع الملعب ويتسبب بتأجيل المباراة

رياضة

كرة القدم

أرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز

جاك ويلشير

برايتون أند هوف ألبيون

بورنموث

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