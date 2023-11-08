هكذا تغلّب ميسي على البلوغر الاميركي لشراء "قصر الاحلام"

شرح "البلوغر" الأميركي حيثيات خسارته لمعركته امام ميسي

شرح "البلوغر" الأميركي أدين روس حيثيات خسارته لمعركته امام ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأميركي، لشراء القصر الحلم الذي تبلغ قيمته أكثر من 10 ملايين دولار، والذي بات مُلكاً "للبرغوت" الأرجنتيني، منذ شهر ايلول - سبتمبر الماضي.

ونشر روس فيديو ادّعى فيه انه نافس ميسي على شراء ما وصفه بـ"بيت الأحلام"، وقال "عُرض المنزل في مزاد، وكنت أرغب في الحصول عليه، لكن الآن بات عليّ بناء منزلي الخاص، بعد ان تم إجراء المزاد، ودخل المنافسة شخص مشهور للغاية ورياضي محترف وثري لأقصى الحدود، وتمكن من حسم الأمور .. إنه ميسي".

وتابع روس مُبدياً سخرية وحزن في آن "والدا ميسي، على ما أعتقد، أو أجداده أرادوا مكانا لأحفادهم، الذين كانوا يلعبون مباراة، لكنهم في النهاية فازوا بالمنزل، فأنا للاسف لم أتمكن من الذهاب في الموعد، وبدأت مفاوضات الحصول عليه، وهذا كل ما في الأمر".