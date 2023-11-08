فيديو - ميسي يختار أجمل أهدافه فما علاقة ريال مدريد؟

اختار ليونيل ميسي هدفه المفضل من بين اهدافه ككل

اختار ليونيل ميسي هدفه المفضل من بين حوالي 850 سجلها حتى الآن، توزعت على 672 لبرشلونة الاسباني و32 لباريس سان جيرمان الفرنسي و11 في 14 مباراة لإنتر ميامي الاميركي، بالاضافة الى 106 أهداف لمنتخب الأرجنتين الأول، و16 لمنتخبيّ تحت 20 عاماً وتحت 23 عاماً.

وحين سُئِل عن هدفه المفضل، قال أنّ الهدف الذي يتذكّره دائماً هو الهدف الذي سجلهفي مرمى ريال مدريد، حين فاز برشلونة (2-0) في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في سانتياغو برنابيو.

وفي هذا الهدف، استحوذ نجم برشلونة آنذاك على الكرة داخل نصف ملعب الريال، ثم لعب ثنائية رائعة مع سيرجيو بوسكيتس، وتجاوز لاعبيّ خط الوسط تشابي ألونسو ولاسانا ديارا، وترك راؤول ألبيول وسيرجيو راموس ومارسيلو في أعقابه مع مراوغته المذهلة، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى في شباك إيكر كاسياس.

وسجل الهداف التاريخي لبرشلونة كلا الهدفين في تلك الليلة في مباراة الذهاب، مع التعادل (1-1) في الكامب نو، بما كان كافياً لقيادة فريق بيب جوارديولا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.