صورة أبو عبيدة تُزين موقع ماكابي تل أبيب بتوقيع "هاكر الأردن"

نجحت مجموعة في اختراق موقع نادي ماكابي - تل أبيب الإسرائيلي

نجحت مجموعة تُطلق على نفسها اسم "هاكر الأردن" في اختراق موقع نادي ماكابي - تل أبيب الإسرائيلي، ورفعت بدلاً من الصورة الأساسية عليه، صورة لأبو عبيدة، المتحدث العسكري بإسم كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس.

وأرفقت صورة أبو عبيدة بمقطع صوتي، وعبارة "غزة للأبد" والتوقيع "لقد تم ... (اغتصابكم) ... هاكر الأردن (Jordan Hackers)، ولم تنجح إدارة الموقع في ازالة الخرق، فأُجبرت على تجميده، ثم تمكنت من معالجة الاختراق وإزالة الصورة.