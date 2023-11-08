هل توصل داني ألفيس الى تسوية وطارت محاكمته؟

كان من المقرر إجراء محاكمة ألفيس نهاية العام الجاري

أوضحت الصحفيّة مايكا نافارو، في برنامج (Telecinco TardeAR) أنه كان من المقرر إجراء محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس نهاية العام الجاري، لكن "الموعد لم يُحدد بعد، وقد لا يُحدد على الإطلاق".

وأضافت نافارو "لا أحد يريد إجراء هذه المحاكمة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه المحاكمة ستُعقد أم لا، لأنها لن تكون محاكمة سهلة لأي شخص، ولا حتى للفتاة (المُدعيّة)".

ولا يزال ألفيس مسجوناً منذ نهاية العام الفائت بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ساتون الليلي في مدينة برشلونة، وقد استبدل مؤخراً فريق الدفاع عنه، وهو يسعى حالياً الى اجراء تسوية مع الفتاة قبيل انطلاق جلسات المحاكمة.

وقالت نافارو "أخاطر بالقول إنهم قد يتوصلون إلى اتفاق مسبق"، فيما أشارت معلومات بأن الاتفاق المفترض قد تم التوصل إليه بالفعل.

وكانت الضحية قالت "لقد حاول أن يجعلني أمارس الجنس معه، فواصلت الابتعاد، حتى أمسك بي من رقبتي وبدأ بصفعي، وسحب فستاني وأجلسني فوقه، وبدأ يخترقني بقوة شديدة، صعب جداً"، فيما أصرّ ألفيس أن العلاقة الجنسية حصلت بالفعل، لكنها كانت بالتراضي.



