فيديو - أطفأوا الأنوار لحرمان منافسهم من الاحتفال باللقب !!

أحرز يونيفيرسيتاريو اللقب متفوقاً على ميلجار وأليانز ليما

فجر أمس، خاض يونيفيرسيتاريو، مباراته أمام مضيفه ومنافسه على اللقب، أليانز ليما في الجولة 18 من "كلاوسورا" الدوري البيروفي لكرة القدم، وتغلب عليه في عقر داره (2-0).

وأحرز يونيفيرسيتاريو اللقب بعدما رفع رصيده الى 39 نقطة، متفوقاً على ميلجار الوصيف بفرق نقطة، وعلى أليانز ليما الثالث الذي توقف رصيده عند 37 نقطة.

كل ذلك عاديّ، أما ما هو استثنائي، فكان قيام المسؤولين عن ملعب أليانز ليما بإطفاء الكهرباء بالكامل عنه لمنع منافسهم التقليدي من الاحتفال بلقبه في ملعبهم .. قمّة الروح الرياضية.