الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

صورة - اكتشاف رسالة عاطفية من رييس بعد اربع سنوات على رحيله

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صورة - اكتشاف رسالة عاطفية من رييس بعد اربع سنوات على رحيله
A-
A+

كرة القدم

2023-11-10 | 00:04
صورة - اكتشاف رسالة عاطفية من رييس بعد اربع سنوات على رحيله

توفي رييس عن 35 عاماً في حادث سيارة في العام 2019

اكتشفت أرملة أسطورة أرسنال خوسيه أنطونيو رييس رسالة تركها لها زوجها اللاعب الراحل، بعد أربع سنوات من وفاته المأساوية.
وتوفي رييس، الذي كان جزءاً من فريق المدرب أرسين فينجر في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لا يقهر في موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، عن 35 عاماً في حادث سيارة في العام 2019.
ومؤخراً، كشفت أرملته نويليا لوبيز أنها وجدت رسالة حب من رييس أثناء بحثها في بعض الأغراض، وشاركت الاكتشاف العاطفي مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صورة لبطاقة عيد الحب ورسالة مصاحبة.
وجاء في رسالتها "تلقيت للتو طلباً من إيكيا كنت قد قدمته لتنظيم بعض الأشياء التي لا تزال لدي في صناديق ووجدت رسالة من خوسيه كتب فيها (عيد حب سعيد ... لن أنساك حتى من مسافة بعيدة)".
واعترفت نويليا أنها تشعر بأنها "أقوى" كلما وجدت أي شيء من رييس، وأضافت "أشعر بمداعبة في كل مرة أصادف فيها علامة، واليوم، تكتسب بعض الكلمات المزيد من القوة، وفي الآونة الأخيرة، كان لديّ الكثير من العلامات، في يوم من الأيام سأخبركم عنها".
وتعيش نويليا مع ابنتيها من رييس، فيما بدأ ابنه، خوسيه أنطونيو رييس جونيور، مسيرته الكروية الخاصة، ووقع عقده الاحترافي الأول مع ريال مدريد الشهر الماضي، بعد أن أثار الإعجاب في الفريق الثاني، بعدما كان جزءاً من أكاديمية النادي منذ العام 2019.
 
 

صورة - اكتشاف رسالة عاطفية من رييس بعد اربع سنوات على رحيله

رياضة

كرة القدم

خوسيه أنطونيو رييس

أرسين فينجر

الدوري الإنجليزي الممتاز

ارسنال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهدوا هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي
فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة

اقرأ ايضا في كرة القدم

نجمان يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا اسرائيل"
03:25

نجمان يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا اسرائيل"

قبيل مباراة جمعت فياريال الاسباني ومضيفه ماكابي تل أبيب الصهيوني

03:25

نجمان يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا اسرائيل"

قبيل مباراة جمعت فياريال الاسباني ومضيفه ماكابي تل أبيب الصهيوني

شاهدوا هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي
00:21

شاهدوا هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي

هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي لسينسيناتي

00:21

شاهدوا هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي

هدف الموسم وصدّة الموسم في الدوري الأميركي لسينسيناتي

فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة
00:02

فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة

ضمن الجولة 33 من الدوري البرازيلي

00:02

فيديو - ليلة توّهج سواريز .. سجل "هاتريك" وقلب الطاولة

ضمن الجولة 33 من الدوري البرازيلي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023