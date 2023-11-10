صورة - اكتشاف رسالة عاطفية من رييس بعد اربع سنوات على رحيله

توفي رييس عن 35 عاماً في حادث سيارة في العام 2019



اكتشفت أرملة أسطورة أرسنال خوسيه أنطونيو رييس رسالة تركها لها زوجها اللاعب الراحل، بعد أربع سنوات من وفاته المأساوية.

وتوفي رييس، الذي كان جزءاً من فريق المدرب أرسين فينجر في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لا يقهر في موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، عن 35 عاماً في حادث سيارة في العام 2019.

ومؤخراً، كشفت أرملته نويليا لوبيز أنها وجدت رسالة حب من رييس أثناء بحثها في بعض الأغراض، وشاركت الاكتشاف العاطفي مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صورة لبطاقة عيد الحب ورسالة مصاحبة.

وجاء في رسالتها "تلقيت للتو طلباً من إيكيا كنت قد قدمته لتنظيم بعض الأشياء التي لا تزال لدي في صناديق ووجدت رسالة من خوسيه كتب فيها (عيد حب سعيد ... لن أنساك حتى من مسافة بعيدة)".

واعترفت نويليا أنها تشعر بأنها "أقوى" كلما وجدت أي شيء من رييس، وأضافت "أشعر بمداعبة في كل مرة أصادف فيها علامة، واليوم، تكتسب بعض الكلمات المزيد من القوة، وفي الآونة الأخيرة، كان لديّ الكثير من العلامات، في يوم من الأيام سأخبركم عنها".

وتعيش نويليا مع ابنتيها من رييس، فيما بدأ ابنه، خوسيه أنطونيو رييس جونيور، مسيرته الكروية الخاصة، ووقع عقده الاحترافي الأول مع ريال مدريد الشهر الماضي، بعد أن أثار الإعجاب في الفريق الثاني، بعدما كان جزءاً من أكاديمية النادي منذ العام 2019.