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لاعبٌ شهير يتغذى على أقدام الدجاج لتحسين مستواه

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لاعبٌ شهير يتغذى على أقدام الدجاج لتحسين مستواه
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كرة القدم

2023-11-11 | 04:17
لاعبٌ شهير يتغذى على أقدام الدجاج لتحسين مستواه

كشف جناح إنجلترا أنه يأكل أقدام الدجاج على العشاء


كشف جناح إنجلترا السابق أندروس تاونسند أنه يأكل أقدام الدجاج على العشاء لتحسين مستواه ...
وانضم جناح إيفرتون وكريستال بالاس وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد السابق إلى لوتون تاون، وظهر مؤخراً في بودكاست "Fozcast" لبن فوستر للدردشة حول كل ما يتعلق بكرة القدم والحياة خارج الملعب. 
وخلال محادثتهما المطولة، أوضح اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً كيف كافح في الماضي مع المقامرة، ففي عام 2013، خضع لمنع من كرة القدم لمدة أربعة أشهر، بعد خرقه لجرائم المراهنات.
وفي حديثه إلى فوستر وزميله المضيف توم أوتشوا، أوضح تاونسند كيف أثرت أقدام الدجاج على جسده، وحين سئل "هل يمكنك أن تتخيل أندروس تاونسند البالغ من العمر 18 عامًا يدخل في كل هذا النوع من الأشياء؟، رد "بصراحة، لا، حتى الآن، كل ليلة خلال تناول العشاء آكل أقدام الدجاج"، فصرخ فوستر وأوتشوا معاً "أقدام الدجاج؟".
ضحك اللاعب وقال "أقدام الدجاج، أقدام الدجاج على البخار، أقسم لك، لأن هناك الكولاجين في أقدام الدجاج والغضروف، فهي مفيدة جدًّا"، مُضيفاً أنه يحصل عليها عبر الإنترنت، وأنه يطلبها على دفعات ضخمة وتأتي مجمدة، فيطهوها بعدّة طرق.
 
لاعبٌ شهير يتغذى على أقدام الدجاج لتحسين مستواه

رياضة

كرة القدم

أندروس تاونسند

إيفرتون

كريستال بالاس

توتنهام

نيوكاسل يونايتد

لوتون تاون

بن فوستر

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