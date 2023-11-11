اليكم .. أسوأ نادي في بريطانيا مع (-191) من الأهداف

تلقى 200 هدف في الموسم الماضي وخسر جميع مبارياته

توج نادي سي دبل يو إم ألبيون لكرة القدم، الذي يلعب في دوري سوانزي للكبار، بلقب "أفضل أسوأ فريق في بريطانيا".

ويستمر الفريق في الدوري منذ 100 عام بعد تأسيسه في العام 1912، لكنّه يعيش مؤخراً أسوأ أيامه، ففي الموسم الماضي، تلقى 200 هدف وخسر جميع مبارياته، وانتهى مشواره بفرق أهداف (-191)، كما خسر احدى المباريات خارج أرضه (0-25).

ومع نتائج كهذه، من السهل أن نرى لماذا لم يحافظ حارس المرمى جيمي ماكدونالد على شباكه نظيفة منذ عشر سنوات، وأنه يُشرك جون ريس البالغ من العمر 73 عاماً في خط الوسط.

لكن يمكن أن تكون الأمور على وشك التغيير بالنسبة للنادي الويلزي الذي حصل على لقب "أفضل أسوأ فريق في بريطانيا" من قبل شركة النظارات Specsavers، مع ظهور الفريق على قناتها على يوتيوب، في مبادرة لمساعدة فرق كرة القدم الشعبية التي تحتاج إلى مد يد المساعدة.



