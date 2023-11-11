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بيكيه يتحدث لأول مرة عن انفصاله عن شاكيرا

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بيكيه يتحدث لأول مرة عن انفصاله عن شاكيرا
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كرة القدم

2023-11-11 | 04:22
بيكيه يتحدث لأول مرة عن انفصاله عن شاكيرا

تحدث بيكيه عن إدانته على وسائل التواصل الاجتماعي

كان جيرارد بيكيه أيقونة برشلونة وإسبانيا، على علاقة مع شاكيرا بين عامي 2011 و2022، وأنجبا ولدين في العامين 2013 و2015، قبل أن يعلنا انفصالهما في بيان مشترك.
وعبّرت الفنانة الكولومبية عبر كلمات بعض أغانيها الصادرة بعد الانفصال، بما فيها "مقايضة فيراري بتوينجو"، عن سخطها من علاقة بيكيه بالشابة كلارا شيا، البالغة من العمر 24 عاماً.
آنذاك، لم يقل مدافع مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق الكثير، وكان المتهم الأساس بالخيانة في نظر الجمهور، منذ أن صادق الثنائي على قرار الانفصال، واتفقا على صيغة حضانة أطفالهما.
مؤخراً، تحدث بيكيه عن إدانته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن حقائق الوضع تظل سرية، وقال في حديث إلى راديو كاتالونيا، "لو أعطيت أهمية لما قيل عني، لكنت محبوساً في شقة أو كنت سألقي بنفسي من الطابق السادس".
وأضاف "لقد قررت أن الطريقة الوحيدة للخروج من كل هذا هي تجاهل ما يقال، وأن لا أخرج كل يوم لإنكار أشياء غير حقيقية، فأنا لا أريد التحدث ولن أتحدث، ولكن الناس لا يعرفون حتى 10 في المئة مما حصل".
اللافت أن ما كشف علاقة بيكيه بشيا هو "مربى الفراولة"، الذي تم تناوله من ثلاجة المنزل، اذ تبين لشاكيرا حين عادت من السفر أن المرطبان فارغ، وجيرارد وإبنيهما لا يأكلان هذا النوع من الحلوى.

بيكيه يتحدث لأول مرة عن انفصاله عن شاكيرا

رياضة

كرة القدم

جيرارد بيكيه

برشلونة

شاكيرا

كلارا شيا

مانشستر يونايتد

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