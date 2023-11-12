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منتخب لبنان وصل الى الامارات استعداداً لمواجهة فلسطين

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منتخب لبنان وصل الى الامارات استعداداً لمواجهة فلسطين
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كرة القدم

2023-11-12 | 04:03
منتخب لبنان وصل الى الامارات استعداداً لمواجهة فلسطين

تمهيداً لمواجهة فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم وكأس آسيا

وصلت الى دولة الامارات العربية المتحدة، بعثة منتخب لبنان لكرة القدم، تمهيداً لخوض أولى المباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ وكأس آسيا ٢٠٢٧.
ويخوض منتخب لبنان تدريبات يومية مكثفة بقيادة المدير الفني نيكولا يورسيفيتش استعداداً لمواجهة منتخب فلسطين عند الرابعة من عصر الخميس المقبل بتوقيت بيروت على ملعب خالد بن محمد في إمارة الشارقة، ضمن المجموعة التاسعة الى جانب منتخبَي بنغلادش وأوستراليا.
وتحمل المباراة الأولى أهمية خاصة لجهة تأمين افضلية مبكرة في ترتيب المجموعة، ومعنوية في ظل التطور الملحوظ على آداء المنتخب.
وقال لاعب الوسط محمد حيدر "نطمح لتحقيق الأفضل في كل استحقاق، ولدينا الإصرار لفرض حضورنا امام منافسينا، ولديّ كل الثقة بأن هذا المنتخب لديه الإمكانات لترك انطباع جيّد وحصد الانتصارات".
ورأى المدافع نصار نصار أن "كل مباراة لها أهميتها، ودائماً للمباراة الافتتاحية خصوصية معيّنة، ونحن ندرك حجم الواجب الوطني المطلوب منا، ولن نوفّر جهداً لاحراز اول ثلاث نقاط بالنظر الى أهميتها القصوى".
وقال حارس المرمى مصطفى مطر "هذه التصفيات قد تكون اصعب من سابقتها في ظل تطوّر غالبية منتخبات القارة الأسيوية، لكن ما يملكه لبنان من لاعبين مميزين في كل الخطوط، يدخل الثقة الى نفوس الجميع بأن هذا المنتخب سينجح في الوصول الى الأهداف المرجوّة".
أما المدافع خليل خميس فأشاد بالعمل الذي قام به الاتحاد اللبناني لتطوير المنتخب، وقال "لمسنا في آخر مباراتين مدى التحسّن الذي أصاب منتخبنا رغم الفترة القصيرة التي قضاها المدرب الجديد معنا، واعتقد انه مع الوقت وارتفاع مستوى الانسجام بين أفكار مدربنا والإمكانات الفنية للاعبين، سنجد منتخباً متماسكاً وقوياً يعكس الصورة الحقيقية لمستواه العام".

منتخب لبنان وصل الى الامارات استعداداً لمواجهة فلسطين

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