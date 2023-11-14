فيديو - التفاصيل الكاملة لسبب وفاة اللاعب الغاني رافائيل دوامينا

This is how Raphael Dwamena unfortunately met his death during a match in the Albanian league today.



Rest In Peace, Raphael 💔



Newcastle pic.twitter.com/8AzPnLg2UU — Bra Shadrack (@ampongsk) November 11, 2023

يوم السبت الفائت، توفي اللاعب الغاني رافائيل دوامينا، عن 28 عاماً، بسبب تعرضه لسكتة قلبية على أرض الملعب، أثناء الشوط الاول من مباراة فريقه إغناتيا مع بارتيزاني تيرانا في دوري الدرجة الأولى في ألبانيا.وحضر المسعفون إلى أرض الملعب، وتم نقل اللاعب الذي لعب سابقاً مع ريد بول سالزبورغ وزيورخ وليفانتي وريال سرقسطة بسرعة إلى أقرب مستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله.ولكن، ماذا عن السبب؟، فقد تبين أن دوامينا قرر، وبمحض إرادته، إزالة مزيل الرجفان الذي تم إدخاله في جسده بعد تعرضه لنوبات مماثلة، وفق طبيب القلب في مدينة سرقسطة، الدكتور أنطونيو أسو.كان أسو مؤيدا قويا لضرورة اعتزال دوامينا لكرة القدم، وقال "تمكنا من إقناعه بالحاجة الملحة لزرع مزيل الرجفان لضمان حياته على الأقل، ونصحناه في الوقت نفسه بعدم ممارسة الرياضة الاحترافية، وبعد زرع مزيل الرجفان خرج من إسبانيا".ويضيف الدكتور أسو "في بعض الأحيان كان يطلب مني بعض النصائح المحددة، والتي كنت أرد عليها بكل سرور، ولكنني أثق أنه لم يكن يستمع، فقد كان عازما على متابعة مسيرته المهنية قبل كل شيء ، وانتهى بي الأمر بفقدان الأمل في التأثير عليه، وقد توفيّ نتيجة لقرار شخصي".