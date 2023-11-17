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فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي

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فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي
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كرة القدم

2023-11-16 | 23:16
فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي

انتهت رحلة سيدات ريال مدريد الاولى في دوري أبطال أوروبا الى التعادل

انتهت رحلة سيدات ريال مدريد الاولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الى التعادل (2-2) مع المضيف تشيلسي في مباراة رافقها الكبير من الجدل.
ففي مباراة كانت فيها الهيمنة الإنجليزية حاضرة للغاية خلال 90 دقيقة، حيث لم تتوقف الفرص الخطرة، ظهرت حالتان تحت دائرة الشك، الأولى تتعلق بركلة الجزاء التي تم منحها للملكي مع انها حدثت خارج منطقة الجزاء، وتحولت الى هدف التعادل (2-2).
وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكنت تشارلز من تسجيل هدف الفوز لتشيلسي، لكن الحكم أشار إلى أن سام كير كانت متسللة .. في قرار خاطيء ايضا.
 
 
 
فيديو - فضيحة.. الحّكام منحوا ريال مدريد ركلة جزاء وألغوا هدفاً لتشيلسي

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

تشارلز

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