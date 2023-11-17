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هل حدد برشلونة بديل مدربه تشافي؟

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هل حدد برشلونة بديل مدربه تشافي؟
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كرة القدم

2023-11-16 | 23:57
هل حدد برشلونة بديل مدربه تشافي؟

في العلن، يقف برشلونة خلف تشافي هيرنانديز كمدرب لفريقه

في العلن، يقف برشلونة خلف تشافي هيرنانديز كمدرب لفريقه، لكن خلف الكواليس، بدأ النادي في البحث عن بدائل للحالات الطارئة بشكل خاص.
وكان الرئيس جوان لابورتا مصراً على أن برشلونة يدعم تشافي بالكامل، حيث قال لصحيفة سبورت أنه كان أفضل رجل لهذا المنصب، مؤكّداً أنّ الإدارة نقف تماماً إلى جانب المدرب، وأنها فخورة بوجوده كمدير فني لجودته المهنية والبشرية. 
ومع ذلك، فقد كشف بار كاناليتس، أنّه تم ترشيح مدرب جيرونا، ميشيل سانشيز، من قبل برشلونة كمدرب محتمل في المستقبل، حيث يتصدر فريقه الدوري الإسباني بعد 13 مباراة مع 11 فوزا، بعد أن قدّم أفضل كرة قدم في الليغا حتى الآن.
إن حقق تشافي أهداف برشلونة، فلن يكون لديه سبب للقلق المباشر، وفي حين أن البلاوجرانا يعاني حالياً، فإن قواعد الدوري الإسباني تعني أن المدير الفني يمكنه تولي مسؤولية فريق واحد فقط خلال الموسم، لذلك فإن تغييراً من هذا النوع لن يحصل قبل الصيف المقبل.
وقرب نهاية الموسم الماضي، لوحظ بالفعل أن التسلسل الهرمي لبرشلونة قد أعجب بعمل ميشيل، ولا شك أنهم أكثر إعجاباً بعمله في جيرونا هذا الموسم، مثل الكثير من أندية إسبانيا.
تجدر الإشارة إلى أن ميشيل لم يكن لديه سوى ثلاثة مواسم لجعل فريقه جيرونا يلعب بهذه الطريقة، على الرغم من أنه قام بتحسينها باستمرار، حيث قاد الفريق الكاتالوني من خلال التصفيات في دوري الدرجة الثانية، إلى أعتاب موسم أوروبي، وقمة الدوري ... وقليلون يمكنهم التباهي بمسار أفضل.




هل حدد برشلونة بديل مدربه تشافي؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

تشافي هيرنانديز

جوان لابورتا

بار كاناليتس

جيرونا

ميشيل سانشيز

الدوري الإسباني

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