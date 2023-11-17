ليلة سقوط الكبار .. الأرجنتين والبرازيل

الهزيمة الاولى لبطل العالم منذ مونديال قطر

هي ليلة سقوط الكبار في أميركا الجنوبية، فقد تلقى منتخب الارجنتين، بطل العالم، ورغم وجود قائده ليونيل ميسي، هزيمته الاولى منذ مونديال قطر وفي التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

فبعد ثماني انتصارات متتالية، منذ فوزه في نهائي كأس العالم يوم 18 كانون الاول - ديسمبر 2022، هُزم على أرضه، في ملعب لابونبونييرا (0-2) أمام ضيفه منتخب الاوروغواي بهدفين من توقيع رونالد أراوخو وداروين نونيز.

وفي التصفيات نفسها، سقطت البرازيل للمرة الثانية توالياً، وجاءت الهزيمة أمام مضيفتها كولومبيا بنتيجة (2-1)، على الرغم من تقدمها منذ الدقيقة السادسة بهدف مارتينيلي، الا ان نجم ليفربول لويس دياز كان له رأي آخر، فسجل هدفين لمنتخب بلاده (75 و79).

ومع التعادل السلبي بين فنزويلا والاكوادور وبين تشيلي وباراغواي، تتصدر الارجنتين الترتيب برصيد 12 نقطة، تليها الاوروغواي (10) ثم كولومبيا (9) وفنزويلا (8) والبرازيل (7).





