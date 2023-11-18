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مارك أوفرمارس من نجم ومثال الى مُدان بملفات جنسيّة

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مارك أوفرمارس من نجم ومثال الى مُدان بملفات جنسيّة
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كرة القدم

2023-11-18 | 03:14
مارك أوفرمارس من نجم ومثال الى مُدان بملفات جنسيّة

قررت المحكمة الرياضية منع أوفرمارس من "أداء أي وظيفة"

قررت المحكمة الرياضية الهولندية منع مارك أوفرمارس من "أداء أي وظيفة" مع أي جهة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ، وأخذت في الاعتبار أن "السلوك غير اللائق" للاعب السابق كان ضارّاً به، وحظي بمتابعة إعلامية واسعة لفترة طويلة.
وكان النجم الدولي الهولندي السابق، البالغ 50 عاماً، استقال من منصبه كمدير رياضي لنادي أياكس أمستردام، في شباط - فبراير 2022، بعدما أقر بأنه إرسال "سلسلة رسائل غير لائقة" (صور وفيديوهات جنسية) إلى بعض زميلاته، معترفاً أنه "يخجل من سلوكه".
عمل أوفرمارس مديراً رياضياً لأياكس منذ العام 2012، وشاركه بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ونهائي الدوري الأوروبي 2017، ثم عُيّن بعد استقالته مديرا فنيا لرويال أنتويرب البلجيكي.
لعب أوفرمارس في التسعينيات مع أياكس، وفاز بدوري أبطال أوروبا 1995، وحقق ثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي، وانتقل الى أرسنال، حيث أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 1998، ثم تحوّل الى برشلونة في عام 2000، ولعب مع منتخب بلاده في موندياليّ 1994 و1998 في فرنسا.

مارك أوفرمارس من نجم ومثال الى مُدان بملفات جنسيّة

رياضة

كرة القدم

مارك أوفرمارس

الاتحاد الهولندي لكرة القدم

أياكس أمستردام

دوري أبطال أوروبا

الدوري الأوروبي

رويال أنتويرب

أرسنال

برشلونة

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