مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب

توفي صباح الأربعاء في أعقاب تعرّضه لهجوم قبل شهرين

تم نقل الحكم البرازيلي المساعد جواو ماركيز بيريرا إلى المستشفى في أعقاب تعرّضه لهجوم قبل شهرين، وتوفي صباح الأربعاء الفائت.

حصل ذلك أثناء مباراة في كرة القدم في التاسع من أيلول - سبتمبر، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، لارسيو بيدرو دا سيلفا أثناء محاولته الفرار بالسيارة.

وعثرت الشرطة مع المتهم على مسدس عيار 38 محشوّ، وقد نقصت رصاصاته اثنتين، وقال جواو هنريكي كيروش، نائب رئيس اتحاد حكام الولاية، أنه تم إطلاق النار على بيريرا بعد نزاع حول دراجة نارية متوقفة، حيث غادر المشتبه به وسلح نفسه وعاد وأطلق النار.

وانتهى الأمر بالرجل الذي عمل حكماً لمدة 40 عاماً لدى اتحاد كرة القدم بالولاية، الى فقدان الكلية المصابة والطحال وجزء من الأمعاء، مع خطر الإصابة بالشلل النصفي، ويواجه المتهم دا سيلفا تهمة القتل مع عوامل مشددة.



