الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال
A-
A+

كرة القدم

2023-11-18 | 03:25
أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال

دوّن نادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم

دوّن نادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم، بتعيين امرأة كمدرب مساعد جديد لفريقه الاول.
فقد تعاقد يونيون برلين في الدوري الألماني، مع لاعبة كرة القدم السابقة ماري لويز إيتا، للعمل جنباً إلى جنب مع المدرب المؤقت ماركو غروت، بعد رحيل المدرب السابق أورس فيشر هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أنه احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، وهو أعلى مركز له على الإطلاق في الدوري الألماني، يحتل النادي حالياً قاع الترتيب في كل من الدوري ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، وهو لم يفز في 14 مباراة. 
وعملت إيتا البالغة من العمر 32 عاماً، كمساعدة في فريق برلين تحت 19 عاماً، ومدربة لفرق السيدات تحت 15 عاماً وتحت 19 عاماً وتحت 21 عاماً في ألمانيا بعد تعليق حذائها في عام 2018. 
كلاعبة، لعبت إيتا مع هامبورغ وفيردر بريمن وكليبنبورغ وتوربين بوتسدام، وشاركت في 50 مباراة مع منتخبات الفئات العمرية، وستصبح الآن أول امرأة على دكة المدربين خلال مباراة في الدوري الألماني في مواجهة فريقها مع أوغسبورغ في 25 تشرين الثاني - نوفمبر الجاري.
 
أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال

رياضة

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

يونيون برلين

الدوري الألماني

ماري لويز إيتا

ماركو غروت

أورس فيشر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها
مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب

اقرأ ايضا في كرة القدم

زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها
03:28

زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها

كشفت كولين أنها تقول "الحقيقة" دائماً لأولادهما الأربعة

03:28

زوجة واين روني تكشف فضائحه وعلاقتها معها

كشفت كولين أنها تقول "الحقيقة" دائماً لأولادهما الأربعة

سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها
03:27

سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها

تميز الحفل في إشبيلية بالضيف الخاص سيرجيو راموس

03:27

سيرجيو راموس يقدّم جائزة "غرامي" لشاكيرا ويُقبّلها

تميز الحفل في إشبيلية بالضيف الخاص سيرجيو راموس

مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب
03:21

مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب

توفي صباح الأربعاء في أعقاب تعرّضه لهجوم قبل شهرين

03:21

مقتل حكم برازيلي بالرصاص .. ولسبب غريب

توفي صباح الأربعاء في أعقاب تعرّضه لهجوم قبل شهرين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023