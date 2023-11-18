أول امرأة مدرب مساعد في نادي ألماني للرجال

دوّن نادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم، بتعيين امرأة كمدرب مساعد جديد لفريقه الاول.فقد تعاقد يونيون برلين في الدوري الألماني، مع لاعبة كرة القدم السابقة ماري لويز إيتا، للعمل جنباً إلى جنب مع المدرب المؤقت ماركو غروت، بعد رحيل المدرب السابق أورس فيشر هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أنه احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، وهو أعلى مركز له على الإطلاق في الدوري الألماني، يحتل النادي حالياً قاع الترتيب في كل من الدوري ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، وهو لم يفز في 14 مباراة.وعملت إيتا البالغة من العمر 32 عاماً، كمساعدة في فريق برلين تحت 19 عاماً، ومدربة لفرق السيدات تحت 15 عاماً وتحت 19 عاماً وتحت 21 عاماً في ألمانيا بعد تعليق حذائها في عام 2018.كلاعبة، لعبت إيتا مع هامبورغ وفيردر بريمن وكليبنبورغ وتوربين بوتسدام، وشاركت في 50 مباراة مع منتخبات الفئات العمرية، وستصبح الآن أول امرأة على دكة المدربين خلال مباراة في الدوري الألماني في مواجهة فريقها مع أوغسبورغ في 25 تشرين الثاني - نوفمبر الجاري.