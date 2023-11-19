نظرية المؤامرة تضرب إيفرتون بعد العقاب القاسي

خرج أحد مشجعي إيفرتون بفكرة مجنونة، إذ قال إن رابطة الدوري الانجليزي تعاقب النادي لأنها لا تريده أن يكون "مانشستر سيتي الجديد".وتعرض إيفرتون لحسم عشر نقاط من رصيده هذا الموسم لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف، وبات يمتلك أربع نقاط فقط ويحتل المركز ما قبل الأخير في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أنه في منطقة الهبوط قبل استئناف حملته ضد مانشستر يونايتد في 26 تشرين الثاني - نوفمبر.ومن المقرر أن تتخذ أربعة أندية خطوة قانونية ضد إيفرتون، حيث تخطط لرفع دعوى قضائية مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.وغني عن القول أن حسم النقاط لم يلق قبولاً بين مشجعي إيفرتون، حيث توصل أحدهم إلى نظرية حول سبب معاقبة النادي، إذ ادعى أن الرابطة لا تريد أن يكون إيفرتون "مانشستر سيتي الجديد"، بإعتبار أن أحد المستثمرين مهتم بشراء النادي لمواجهة منافسه ليفربول، الا ان الرابطة لن تسمح بذلك.