فيديو - ديشامب يسخر من إنريكي ومبابي يُعلّق

جاء تعليق ديشامب رداً على تصريحات مدرب باريس سان جيرمان

بعد الفوز الكبير الذي سجله منتخب فرنسا على منتخب جبل طارق (14-0) ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الثانية من تصفيات "يورو 2024"، ليرفع "الديوك" رصيدهم الى 21 نقطة، أي بالعلامة الكاملة، تحدث المدرب ديدييه ديشامب.

فحين سئل ديشامب عن رأيه في أداء مبابي الذي سجل "هاتريك"، أجاب المدرب الفرنسي عبر قناة "TF1" الفرنسية ممازحاً "لا.. أتوقع وأنتظر منه الكثير"، فإنفجر مبابي بالقرب منه ضاحكاً.

وجاء تعليق ديشامب رداً على تصريحات مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الذي قال تعليقاً على تسجيل مبابي ثلاثة أهداف لفريقه في مرمى ريمس (3-0) في الدوري الفرنسي "ليس لدي أي شيء لأقوله عن الأهداف، لكنه (مبابي) يستطيع مساعدة الفريق بطرق أخرى".

وأضاف "سأتحدث معه، لكن هذه المحادثات ستكون خاصة بيننا، كيليان أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكننا نريد المزيد منه".

وكان منتخب فرنسا سحق ضيفه منتخب جبل طارق (14-0) في سهرة كان مبابي أحد نجومها حيث سجل "هاتريك" رافعاً عدد أهدافه الى 46 مع منتخب بلاده و227 مع باريس سان جيرمان وقبلها 27 مع موناكو، أي بإجمالي 300، مع أنه لا يزال في سنّ الرابعة والعشرين.



