شاهدوا كيف اقتحمت جماهير سيراليون الملعب لالتقاط الصور مع محمد صلاح

🚨 — محمد صلاح كاد ان يتعرض للضرب من مشجع اقتحم الملعب! pic.twitter.com/nNt3svG6n5 — عالم ليفربول (@LFCExtensive) November 19, 2023 جماهير منتخب سيراليون اقتحمو الملعب

من اجل الاعىْىْداء على " محمد صلاح " 😨! pic.twitter.com/jVkyG513ge — ابو تريكه (@_5TQ5) November 19, 2023

صحيح ان منتخب مصر تغلب على مضيفه منتخب سيراليون، بهدفين من توقيع تريزيغيه، في الجولة الثانية من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، الا ان الحدث كان مختلفاً عن النتيجة.فإذا كان تريزيغيه نجم النتيجة في تلك المباراة، إلّا أنّ النجم الذي سرق قلوب المشجعين كان محمد صلاح، فقبل نهاية اللقاء بوقت قصير، وعلى الرغم من تأخر منتخب بلادهم، إلّا أنّ جماهير سيراليون اقتحمت الملعب بهدف تحية "الفرعون" والتقاط الصور معه.حالة من الفوضى شهدتها أرضيّة الميدان بعد اقتحامها من عدد من المتواجدين في المدرجات، ما اضطر زملاء نجم ليفربول لحمايته، فيما أوقف الحكم اللعب حتى إخلاء أرضية الملعب من المعتدين.