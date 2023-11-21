فيديو - ياسين بونو يُحقق أمنية طفل فلسطيني

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A post shared by هاني أبورزق hani aburezeq (@hani.aburezeq)

بعدما نشر الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، فيديو للطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي، قال فيه أنه يحلم بمشاهدة ياسين بونو، وتحوّل الى مادة دسمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حقق حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي، أمنية الطفل الذي بكى متأثراً، وقال "حققت أحد أحلامي".



فقد قام أبو رزق بالاتصال ببونو عن طريق تقنية الفيديو، ثم نقل الهاتف الى الطفل الذي بُترت إحدى قدميه بسبب غارة إسرائيلية على غزة،، فتحدث مع بونو الذي سأله عن أوضاعه، فأخبره أنه قدوته، وعبّر له عن أمنيته في لقائه، وهو ما وعد الحارس المغربي بتحقيقه قريباً.