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طرح قمصان ميسي في كأس العالم في مزاد لهدف خيري

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طرح قمصان ميسي في كأس العالم في مزاد لهدف خيري
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كرة القدم

2023-11-21 | 04:28
طرح قمصان ميسي في كأس العالم في مزاد لهدف خيري

سيتمكن أحد مشجعي كرة القدم المحظوظين من امتلاك جزء من التاريخ

سيتمكن أحد مشجعي كرة القدم المحظوظين للغاية، شرط أن يمتلك أموالًا كثيرة، من امتلاك جزء صغير من التاريخ، حيث من المقرر طرح قمصان ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم في المزاد.

لقد مرّ عام منذ أن غزت الأرجنتين وميسي العالم، حين تغلبوا على فرنسا في نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢، وستطرح الآن ستة قمصان ارتداها "البرغوث" في البطولة في مزاد.

سيتم عرض قمصان ميسي التي ارتداها في الشوط الأول في النهائي ونصف النهائي وربع النهائي وثُمن النهائي، واثنتين من قمصان مباريات دور المجموعات الثلاثة في المزاد العلني من قبل Sotheby's في نيويورك، وذلك بين 30 تشرين الثاني - نوفمبر و14 كانون الأول - ديسمبر.

وسيتم التبرع بجزء من عائدات المزاد لمشروع UNICAS، الذي تديره مستشفى سانت جوان دي ديو (SJD) في برشلونة للأطفال بدعم من مؤسسة ليو ميسي، لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة، حيث يتوقع أن يتم جمع نحو 10 ملايين دولار.

واذا تحقق ذلك، سوف تكون المجموعة الأكثر قيمة من التذكارات الرياضية المباعة في مزاد، والرقم القياسي الحالي هو لقميص مايكل جوردان مع شيكاغو بولز من المباراة الأولى في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين عام 1998، مقابل 8.1 مليون جنيه إسترليني.

طرح قمصان ميسي في كأس العالم في مزاد لهدف خيري

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

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