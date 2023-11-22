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الأرجنتين تُسقط البرازيل في الماراكانا .. وميسي يتحدّى

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الأرجنتين تُسقط البرازيل في الماراكانا .. وميسي يتحدّى
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كرة القدم

2023-11-22 | 02:55
الأرجنتين تُسقط البرازيل في الماراكانا .. وميسي يتحدّى

ضرب منتخب الأرجنتين عدّة عصافير بحجر واحد

ضرب منتخب الأرجنتين عدّة عصافير بحجر واحد، حيث هزم مُضيفه منتخب البرازيل في عقر داره ملعب ماراكانا (1-0)، سجله نيكولاس أوتاميندي، وعاد الى المسار الصحيح بعد الخسارة أمام أوروجواي (0-2)، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
في المقابل، خسر "منتخب السامبا" مباراته الثالثة توالياً، في سابقة تاريخية في التصفيات، كما خسر في سابقة أخرى، أول مباراة على ملعبه طوال تاريخ مشاركاته في التصفيات المؤهلة للمونديال.
وتوقف رصيد منتخب البرازيل عند سبع نقاط، وتراجع الى المركز السادس في ترتيب المجموعة خلف الإكوادور وفنزويلا (8 نقاط) وكولومبيا (12 نقطة)، وأوروجواي (13).
وكشفت وسائل الإعلام عن كواليس الأحداث التي أدت الى تأخر المباراة لنحو نصف ساعة بسبب انسحاب منتخب الأرجنتين، اعتراضا على اعتداء الأمن البرازيلي على جماهيره في المدرجات.
وبعد معالجة الأمر، عاد الضيوف إلى الملعب، فدخل قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع نجم البرازيل وريال مدريد رودريجو، الذي انفعل وقال للبرغوت "أنتم جبناء"، فردّ عليه "نحن أبطال العالم، لماذا نكون جبناء؟ انتبه لما تقوله".
 
 

الأرجنتين تُسقط البرازيل في الماراكانا .. وميسي يتحدّى

رياضة

كرة القدم

منتخب الأرجنتين

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نيكولاس أوتاميندي

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