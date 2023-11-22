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يا كاتب التاريخ ... مُشجّع برازيلي يحمل صورة "الملك ميسي"

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يا كاتب التاريخ ... مُشجّع برازيلي يحمل صورة &quot;الملك ميسي&quot;
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كرة القدم

2023-11-22 | 03:11
يا كاتب التاريخ ... مُشجّع برازيلي يحمل صورة "الملك ميسي"

علامات فارقة في الصراع الكروي الأزليّ بين البلدين الكبيرين الجارين

شهد الفوز التاريخي لمنتخب الأرجنتين على مُضيفه منتخب البرازيل في عقر داره ملعب ماراكانا (1-0)، سجله نيكولاس أوتاميندي، علامات فارقة في الصراع الكروي الأزليّ بين البلدين الكبيرين الجارين.
وعادت الأرجنتين الى الانتصارات بعد الخسارة أمام أوروجواي، ورفعت رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، فيما خسرت البرازيل مباراتها الثالثة توالياً، في سابقة تاريخية في التصفيات، كما خسرت في سابقة أخرى، أول مباراة على ملعبه طوال تاريخ مشاركاتها في هذه التصفيات.
وكان اللافت قيام أحد مشجعي البرازيل برفع لافتة صوّر فيها ليونيل ميسي، قائد منتخب التانغو، بطل العالم، وهو جالسٌ على العرش، في إشارة الى أنه أفضل لاعب في التاريخ، ما تماهى مع ما سبق وقاله الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قبل مدة، وقد انتشرت الصورة على وسائل الاعلام العالمية.
وكان دا سيلفا، حث أبناء بلاده، على السير على خطى ميسي وغرّد على منصة إكس "يجب أن يكون ميسي قدوة للاعبين البرازيليين، الرجل الذي يبلغ من العمر 36 سنة حصل على كأس العالم وحاز الكرة الذهبية وكل شيء، والاحتراف لا يتماشى مع الذهاب المتكرر للحفلات ولا يتناسب مع قضاء الليل والسهر في الخارج".

يا كاتب التاريخ ... مُشجّع برازيلي يحمل صورة "الملك ميسي"

رياضة

كرة القدم

منتخب الأرجنتين

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