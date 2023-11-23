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فيديو - بعد سنة .. البرلمان الغاني يعتذر وماغواير يقبل الإعتذار

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فيديو - بعد سنة .. البرلمان الغاني يعتذر وماغواير يقبل الإعتذار
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كرة القدم

2023-11-23 | 02:27
فيديو - بعد سنة .. البرلمان الغاني يعتذر وماغواير يقبل الإعتذار

البرلماني الغاني: اعتذر من ماغواير - اللاعب: أراك في ألولد ترافورد

نهاية العام 2022، سخر أحد أعضاء البرلمان الغاني، من لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد هاري ماغواير، خلال انعقاد إحدى جلسات مجلس النواب، مُقارناً اياه بخصمه السياسي المحليّ.
وجاء كلام السياسي الغاني إزاك أدونغو بعد أن أصبح ماغواير صخرة دفاع المنتخب الوطني، لكنه فشل بشكل ذريع آنذاك مع فريق مدرب مانشستر يونايتد، إريك تن هاغ.
يومها، قال أدونغو "هناك لاعب في انجلترا، يدعى ماغواير يلعب لمانشستر يونايتد، كان يخطف الكرة من أي خصم ويعرقل الجميع، واعتبره الجميع أفضل مدافع في العالم، فقام مانشستر يونايتد بشرائه، لكنه أصبح أكبر تهديد لهم، اذ قام بصناعة العديد من الأهداف للخصوم، وفي بلدنا نحن نمتلك ماغواير الاقتصادي".
وأضاف "كان ماغواير الاقتصادي يلقي محاضرات في الجامعة حول كيفية استعادة قيمة بلادنا الاقتصادية، فلماذا أعطينا هذا الماغواير الفرصة ليكون في مركز دفاعنا؟، لقد أصبح مصدر تهديد لنا .. إن ماغواير الاقتصادي يسيطر على أساسيات اقتصادنا ويدمرها".
وفي جلسة مماثلة لبرلمان غانا، دافع أدونغو عن ماغواير المتألق مع ناديه والمنتخب فقال "أنا اعتذر من هاري ماغواير، لقد قلب الطاولة، واصبح لاعباً مختلفاً، إنه الآن لاعب مُفتاحي في مانشستر يونايتد"، وسرعان ما ردّ اللاعب الدولي مُغرداّ على منصة إكس "إعتذارك مقبول، أراك في أولد ترافورد قريباً".
 
 

فيديو - بعد سنة .. البرلمان الغاني يعتذر وماغواير يقبل الإعتذار

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

هاري ماغواير

إزاك أدونغو

إريك تن هاغ

أولد ترافورد

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