صورة مذهلة لملعب نادي في النرويج

تتباهى الأندية الكبرى في العالم بملاعبها وتسعى لتطويرها

تتباهى الأندية الكبرى في العالم بملاعبها، وتسعى لتطويرها كي تكون لائقة بأسماءها العريقة، وهو ما فعله خلال السنوات الماضية بايرن ميونيخ وريال مدريد وغيرهما، وما يفعله حالياً برشلونة.

الا أن الصورة المذهلة وسط الثلوج، التي تبرز لنادي ترومسو النرويجي، وتحديداً لملعبه "هينيغسفاير"، تجعله بشكل طبيعي من الأجمل، وهو الكائن في محافظة ترومسو، الثانية عشرة حجماً في البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 77 ألف نسمة فقط.

ويحتل نادي ترومسو المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري النرويجي الممتاز برصيد 57 نقطة متأخراً بنقطة عن بران الوصيف وعشر نقاط عن بودو غليمت المتصدر، بعد 28 جولة من عمر المسابقة.