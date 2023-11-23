الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

صورة مذهلة لملعب نادي في النرويج

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صورة مذهلة لملعب نادي في النرويج
A-
A+

كرة القدم

2023-11-23 | 02:35
صورة مذهلة لملعب نادي في النرويج

تتباهى الأندية الكبرى في العالم بملاعبها وتسعى لتطويرها

تتباهى الأندية الكبرى في العالم بملاعبها، وتسعى لتطويرها كي تكون لائقة بأسماءها العريقة، وهو ما فعله خلال السنوات الماضية بايرن ميونيخ وريال مدريد وغيرهما، وما يفعله حالياً برشلونة.
الا أن الصورة المذهلة وسط الثلوج، التي تبرز لنادي ترومسو النرويجي، وتحديداً لملعبه "هينيغسفاير"، تجعله بشكل طبيعي من الأجمل، وهو الكائن في محافظة ترومسو، الثانية عشرة حجماً في البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 77 ألف نسمة فقط.
ويحتل نادي ترومسو المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري النرويجي الممتاز برصيد 57 نقطة متأخراً بنقطة عن بران الوصيف وعشر نقاط عن بودو غليمت المتصدر، بعد 28 جولة من عمر المسابقة.
 
 
صورة مذهلة لملعب نادي في النرويج

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ ريال مدريد

برشلونة

ترومسو

هينيغسفاير

بران

بودو غليمت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل تعرفون من هو المنتخب الأسوأ دفاعاً وهجوماً في تصفيات يورو 2024؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل تعرفون من هو المنتخب الأسوأ دفاعاً وهجوماً في تصفيات يورو 2024؟
02:34

هل تعرفون من هو المنتخب الأسوأ دفاعاً وهجوماً في تصفيات يورو 2024؟

منتخب البرتغال هو الأفضل هجومياً ودفاعياً في التصفيات

02:34

هل تعرفون من هو المنتخب الأسوأ دفاعاً وهجوماً في تصفيات يورو 2024؟

منتخب البرتغال هو الأفضل هجومياً ودفاعياً في التصفيات

هل شاهدتم العنف المُفرط للأمن البرازيلي مع جماهير الأرجنتين؟
02:31

هل شاهدتم العنف المُفرط للأمن البرازيلي مع جماهير الأرجنتين؟

هزمت الأرجنتين مُضيفتها البرازيل في عقر دارها ملعب ماراكانا

02:31

هل شاهدتم العنف المُفرط للأمن البرازيلي مع جماهير الأرجنتين؟

هزمت الأرجنتين مُضيفتها البرازيل في عقر دارها ملعب ماراكانا

فيديو - شاهدوا هذا الهدف الرائع لحكيم زيّاش
02:30

فيديو - شاهدوا هذا الهدف الرائع لحكيم زيّاش

خلال الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم

02:30

فيديو - شاهدوا هذا الهدف الرائع لحكيم زيّاش

خلال الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023