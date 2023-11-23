هل تعرفون من هو المنتخب الأسوأ دفاعاً وهجوماً في تصفيات يورو 2024؟

منتخب البرتغال هو الأفضل هجومياً ودفاعياً في التصفيات

يمكن الجزم بلغة الأرقام، أن منتخب البرتغال هو الأفضل هجومياً في تصفيات "يورو 2024"، اذ سجل 36 هدفاً في 10 مباريات، يليه منتخب فرنسا (29)، ثم منتخب اسبانيا (25)، كما يتصدّر البرتغاليون لائحة الأفضل دفاعاً (2 فقط) يليهم الفرنسيون (3) فكل من الانجليز والكروات والألبان والبلجيك (4).

ويمكن الجزم أيضاً، وباللغة نفسها، أن منتخب جبل طارق هو الأسوأ على الإطلاق دفاعاً وهجوماً في التصفيات المؤهلة الى يورو 2024.

فقد خاض منتخب الدولة الصغيرة ثماني مباريات في المجموعة الثانية، وتلقى ثمانية هزائم، ولم يُسجّل أي هدفٍ فيها، فيما تلقت شباكه 41 هدفاً، بمعدل 4.1 هدف في المباراة، وهو الوحيد الذي لم يُسجّل أي هدف، يليه منتخبات ليشتنشتاين (1) وإستونيا وجزر الفارو ومالطة (2) وقبرص وسان مارينو وإندورا (3).



