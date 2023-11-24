الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

هروب لاعبين من ناشئي المغرب إلى إسبانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هروب لاعبين من ناشئي المغرب إلى إسبانيا
A-
A+

كرة القدم

2023-11-24 | 05:18
هروب لاعبين من ناشئي المغرب إلى إسبانيا

اللاعبان اختفيا منذ أسبوعين ليتبين أنهما اختارا الهجرة إلى إسبانيا

لم يدخل حمزة المتوكل ضمن اختيارات سعيد شيبا، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 17 عاماً، فيما تسببت إصابة مزمنة في الكاحل لمعاذ بوغيزان، في غيابهما عن نهائيات كأس العالم للناشئين، المُقامة في إندونيسيا.
وأعلنت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي، أن اللاعبين اختفيا منذ أسبوعين، ليتبين أنهما اختارا الهجرة إلى إسبانيا، مستفيدين من تأشيرة الدخول الى هناك، سبق وحصلا عليها بفضل مشاركتهما في التجمع الإعدادي للمنتخب في مدينة ماربيا خلال شهر تشرين الأول - أكتوبر.
إشارة الى أن اللاعبين لا يرتبطان مع ناديهما بعقد احترافي، بل بـ"اتفاقية" لا تحظى بإعتراف "الفيفا"، ما سيتيح لهما حريّة التعاقد مع أي نادي في أوروبا أو سواها.
 
هروب لاعبين من ناشئي المغرب إلى إسبانيا

رياضة

كرة القدم

حمزة المتوكل

سعيد شيبا

معاذ بوغيزان

كأس العالم للناشئين

الجيش الملكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري
صورة مذهلة لملعب نادي في النرويج

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً
05:30

وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً

ترك كرة القدم للذهاب نحو تمثيل الأفلام الإباحية

05:30

وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً

ترك كرة القدم للذهاب نحو تمثيل الأفلام الإباحية

داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي
05:27

داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي

يواصل المهاجم داروين نونيز تألقه هذا الموسم

05:27

داروين نونيز يتألق في ليفربول ويُبدع مع الاوروجواي

يواصل المهاجم داروين نونيز تألقه هذا الموسم

إيسكو وعائلته تعرّضوا لتهديدات جديّة في إشبيلية
05:25

إيسكو وعائلته تعرّضوا لتهديدات جديّة في إشبيلية

كان مشجعو إشبيلية غاضبين من إيسكو بعد رحيله

05:25

إيسكو وعائلته تعرّضوا لتهديدات جديّة في إشبيلية

كان مشجعو إشبيلية غاضبين من إيسكو بعد رحيله

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023