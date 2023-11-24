هروب لاعبين من ناشئي المغرب إلى إسبانيا

لم يدخل حمزة المتوكل ضمن اختيارات سعيد شيبا، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 17 عاماً، فيما تسببت إصابة مزمنة في الكاحل لمعاذ بوغيزان، في غيابهما عن نهائيات كأس العالم للناشئين، المُقامة في إندونيسيا.وأعلنت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي، أن اللاعبين اختفيا منذ أسبوعين، ليتبين أنهما اختارا الهجرة إلى إسبانيا، مستفيدين من تأشيرة الدخول الى هناك، سبق وحصلا عليها بفضل مشاركتهما في التجمع الإعدادي للمنتخب في مدينة ماربيا خلال شهر تشرين الأول - أكتوبر.إشارة الى أن اللاعبين لا يرتبطان مع ناديهما بعقد احترافي، بل بـ"اتفاقية" لا تحظى بإعتراف "الفيفا"، ما سيتيح لهما حريّة التعاقد مع أي نادي في أوروبا أو سواها.