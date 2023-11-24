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فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري

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فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري
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كرة القدم

2023-11-24 | 05:21
فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول عن إحباطه

أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن إحباطه بشأن جدولة مباراة السبت في مانشستر سيتي، من خلال الإمساك ممازحاً، بمراسل سكاي سبورتس من رأسه أثناء التدريبات يوم الخميس.
وتُرك مدرب "الريدز" غاضباً، بعد أن تم تحديد مباراة السبت عند الساعة 12.30 ظهراً بالتوقيت المحلي، وهو ما يحصل للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم مباشرة بعد فترة التوقف الدولي.
وستنطلق المباراة في الاتحاد بين أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما يزيد قليلاً عن 72 ساعة من مشاركة لاعبين من كلا الجانبين في تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية بما في ذلك البرازيل ضد الأرجنتين على بعد أكثر من ستة آلاف ميل. 
وانتقد كلوب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وشركات التلفزيون بسبب جدولة المواجهة الحاسمة على اللقب بهذا التوقيت، في حين أن السبب الحقيقي لانطلاق المباراة المبكرة هو المخاوف الأمنية كما قيل.
 
 

فيديو - يورجن كلوب يُمازح المراسل ويسخر من رابطة الدوري

رياضة

كرة القدم

يورجن كلوب

ليفربول

مانشستر سيتي

سكاي سبورتس

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