وفاة لاعب كريستال بالاس ونجم الافلام الاباحية عن ٣٤ عاماً

ترك كرة القدم للذهاب نحو تمثيل الأفلام الإباحية

توفي لاعب شباب كريستال بالاس السابق، أوليفر سبيدينج، الذي ترك كرة القدم للذهاب نحو تمثيل الأفلام الإباحية، عن 34 عاماً، وتم الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة نادي كرويدون الأخيرة، بينما أشاد المدرب ليام جايلز باللاعب الذب وصفه بأنه كان "محارباً على أرض الملعب".

وأكد نادي الهواة وفاته في تغريدة جاء فيها "يشعر نادي كرويدون بحزن عميق لوفاة لاعبنا السابق أوليفر سبيدينج، وهو الذي لعب للنادي لفترتين وكان شخصاً محبوباً وقدم ك قصارى جهده للفريق، سيفتقده الجميع بشكل كبير وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب، ارقد بسلام يا أولي".

ولم يتم تأكيد سبب وفاة سبيدينغ بعد، وكما ذكرت صحيفة The Mirror ترك اللاعب كرة القدم بعد أن قضى وقتاً في السجن، وواصل اللعب على مستوى الهواةبعد أن انتقل إلى الإباحية، تحت اسم داميان أوليفر.

وفي مقابلة سابقة، كشف عن أسفه على الذهاب إلى الإباحية، وشرح كيف لعب دور البطولة في الأفلام ذات التصنيف الإباحي مقابل 150 جنيهاً إسترلينياً فقط للفيلم.

وتابع "عندما كنت في كريستال بالاس، كان بإمكاني أن أصل إلى مكان ما، كنت جيداً، لكن كوني نجم أفلام إباحية، اعتقدت أن ذلك سيكون ممتازاً، لكنه ليس كما يعتقد الناس".

ومع ذلك، فهو التقى بشريكته أندرسون، التي كانت تعمل كممثلة منذ العام 2017، أثناء وجوده في موقع تصوير.



