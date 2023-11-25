فيديو - هدف رائع لكريستيانو رونالدو

سجّل رونالدو، هدفيّ فريقه النصر الثاني والثالث

سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفيّ فريقه النصر الثاني والثالث في الفوز على ضيفه الأخدود (3-0)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة الرياض ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجّل سامي النجعي الهدف الأول (13)، وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث (77 و80) وكان أولهما رائعاً "لوب" فوق حارس المرمى من مسافة بعيدة.

ووصل رونالدو إلى هدفه الثامن والأربعين في العام 2023 وبات يتقاسم صدارة هدافي العام مع كل من الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، والنرويجي إيرلينغ هالاند، هدّاف مانشستر سيتي، اللذين يمتلكان العدد نفسه من الأهداف.

وسجل النصر انتصاره الخامس توالياً، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، بفرق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الهلال، الذي يلعب الليلة مع مضيفه، فيما يحتل الأخدود المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد عشر نقاط.