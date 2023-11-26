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منتخب لبنان يلتقي نظيره العُماني على لقب البطولة العربية المدرسية

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منتخب لبنان يلتقي نظيره العُماني على لقب البطولة العربية المدرسية
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كرة القدم

2023-11-26 | 03:25
منتخب لبنان يلتقي نظيره العُماني على لقب البطولة العربية المدرسية

المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية في كرة القدم

تتجه الأنظار عند السادسة من مساء اليوم الاحد، نحو المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية في كرة القدم، التي تجمع بين منتخب لبنان ومنتخب سلطنة عُمان، على الملعب الاحتياط لاستاد 30 يونيو في مدينة نصر المصرية.
وتبدو الأجواء المحيطة بالمعسكر اللبناني جيدة جداً، عقب بلوغ النهائي، فضلاً عن الإنسجام الذي بات موجوداً بين لاعبي المنتخب، حيث يتوقع ان يشرك الجهاز الفني التشكيلة التي خاضت أولى مباريات البطولة وفازت فيها على منتخب المغرب (4-1)، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وظهر واضحاً في تدريب الامس ان "فتيان الأرز" لديهم الرغبة في العودة الى بيروت وكأس البطولة بحوذتهم، حيث اظهروا الكثير من الجدية والانضباط والتركيز خلال الحصة التدريبية الأخيرة.
وسبق للمنتخب العماني ان ازاح نظيره المصري القوي في الدور نصف النهائي (1-0)، في حين بلغ نظيره اللبناني المباراة النهائية بتغلبه على المنتخب الليبي القوي بركلات الترجيح (5-4).

منتخب لبنان يلتقي نظيره العُماني على لقب البطولة العربية المدرسية

رياضة

كرة القدم

البطولة العربية المدرسية

منتخب لبنان

منتخب سلطنة عُمان

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