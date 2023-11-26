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فيديو - علامات فارقة من الفوز الكاسح لنيوكاسل على تشيلسي

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فيديو - علامات فارقة من الفوز الكاسح لنيوكاسل على تشيلسي
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كرة القدم

2023-11-26 | 03:44
فيديو - علامات فارقة من الفوز الكاسح لنيوكاسل على تشيلسي

انتهت المباراة الى فوز نيوكاسل على ضيفه تشيلسي بنتيجة كبيرة وغير متوقعة

انتهت المباراة الى فوز نيوكاسل على ضيفه تشيلسي بنتيجة كبيرة وغير متوقعة (4-1) ضمن الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز، وهي شهدت علامات هامة يجدر التوقف عندها.
الاولى، استمرار تألق انتوني غوردون، الذي خاض مباراته الثانية عشر هذا الموسم مع نيوكاسل، وسجل خمسة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، اكثر من اي لاعب آخر في الفريق.
الثانية، مشاركة لاعب الوسط الشاب لويس مايلي (17 عاماً) كأساسي للمباراة الثانية توالياً مع نيوكاسل، حيث صنع أول أهدافه مع الفريق.
الثالثة، أنها المرة الاولى منذ أيلول - سبتمبر 1994، يسجل نيوكاسل أربعة اهداف على تشلسي في البريميرليغ.
الرابعة، ما قاله ماوريسيو بوتشيتينو، بعد مواجهة نيوكاسل "كانت اسوأ مباراة لنا هذا الموسم، كان من الصعب التواجد في المدرجات، لا نستطيع ان نشتكي من النتيجة، لم نقرأ المباراة منذ البداية، لم نلعب بالطريقة التي من المفترض ان نلعب بها، اظهرنا القليل من الحدّية والطاقة".
وأضاف "حتى بعد ان سجلنا هدف التعادل، كانت فرصة لنا لإجبارهم باللعب بشكل عميق، ولكن الامر كان سهلاً لنيوكاسل، لهذا انا مستاء من المستوى، فريقنا شاب واحتاج الى هذا الموقف كي يستوعب، سنذهب للفندق ثم سنتدرب بشكل مبكر غداً دون اخذ راحة".
وختم "علينا ان نستوعب المستوى الذي نحتاجه للمنافسة وان نتعلم من هذا الموقف، هناك الكثير من التفاصيل، الكثير من الامور التي تبني الثقة، نحن نعرف ما الذي يجري وسنحاول تغيير الديناميكية."
 
 
 
فيديو - علامات فارقة من الفوز الكاسح لنيوكاسل على تشيلسي

رياضة

كرة القدم

نيوكاسل تشيلسي الدوري الانجليزي الممتاز

انتوني غوردون

لويس مايلي

ماوريسيو بوتشيتينو

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